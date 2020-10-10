Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед этапом Кубка России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед короткой программой на этапе Кубка России в Москве. Фигуристка ранее неоднократно заявляла о желании выучить данный элемент и уже делала его на тренировках, но в прокатах прыжок у нее пока не получался.

Трусова также вышла на тренировку в новом зеленом платье. Короткая программа у женщин пройдет сегодня в «Мегаспорте» в Москве. Начало — 15:50 по московскому времени.