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Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед этапом Кубка России

11:29
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед короткой программой на этапе Кубка России в Москве. Фигуристка ранее неоднократно заявляла о желании выучить данный элемент и уже делала его на тренировках, но в прокатах прыжок у нее пока не получался.

Трусова также вышла на тренировку в новом зеленом платье. Короткая программа у женщин пройдет сегодня в «Мегаспорте» в Москве. Начало — 15:50 по московскому времени.

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