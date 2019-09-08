Российская фигуристка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах в Москве. Постановка выполнена под саундтрек из «Игры престолов».

Спортсменка начала прокат с четверного лутца, затем исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, и еще один четверной тулуп одиночным прыжком. Однако Трусова допустила падение в каскаде тройной лутц — тройной риттбергер.