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Трусова исполнила один четверной в произвольной программе на «Гран-при США»

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто выступила в произвольной программе на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Она прыгнула четверной лутц, тройной риттбергер, каскад двойной аксель+тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц. Фигуристка набрала за свой прокат 154,68 балла (232,37 по сумме).

Напомним, что Александра выступает на этом этапе с травмой ноги.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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