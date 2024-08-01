Трусова исполнила четверной лутц

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео с исполнением четверного лутца.

«Как и обещала», — написала Трусова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Трусова тренируется в основной группе академии Евгения Плющенко.

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.