Трусова исполнила четверной лутц
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео с исполнением четверного лутца.
«Как и обещала», — написала Трусова в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Трусова тренируется в основной группе академии Евгения Плющенко.
20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.
В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.
14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.
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