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Сегодня, 09:24

Трусова-Игнатова выступит с обеими программами на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
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Александра Игнатова-Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) не планирует отказываться от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что спортсменка будет выступать с обеими программами в Санкт-Петербурге. Ее планы могут измениться только в случае форс-мажора.

Презентация новых номеров фигуристов пройдет 14 и 15 сентября.

Игнатова приняла решение вернуться в спорт после двухлетнего перерыва. В межсезонье 20-летняя спортсменка восстановила четверной лутц.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
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