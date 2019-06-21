Трусова и Уно исполнили параллельный кантилевер. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова потренировалась вместе с серебряным призером Олимпиады-2018 и двукратным серебряным призером чемпионата мира Шома Уно.

Спортсмены исполнили параллельный кантилевер. Ролик с исполнением элемента опубликовала в своем Инстаграме сама Трусова.

Напомним, что японский фигурист недавно прибыл в Москву, чтобы начать подготовку к новому сезону в группе тренера Этери Тутберидзе. Спортсмен планирует провести в России больше месяца на летнем сборе группы, после чего будут обсуждаться дальнейшие планы. Группа Тутберидзе начала подготовку к новому сезону 3 июня в Новогорске.

Уно является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. В минувшем сезоне Уно стал вторым в финале Гран-при и выиграл турнир "Четырех континентов".

Трусова также является серебряным призером чемпионата России-2019, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

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