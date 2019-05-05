Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России-2019 Анна Щербакова выступили в шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Plushenko and Friends", которое прошлло 4 мая в Болонье (Италия).

– Огромное спасибо за приглашение! Море незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей. И потрясающая возможность кататься вместе со звездами мирового фигурного катания. Большое всем спасибо! – написала Щербакова в Инстаграме.



– Всем Спасибо! Это было здорово, – отметила 14-летняя Трусова.