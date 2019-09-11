Олимпийский чемпион в парном катании 1984 года, тренер Олег Васильев заявил, что если двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка России Анна Щербакова смогу исполнять запланированный в программах контент, то будут недосягаемы.

— То, что показали на этих прокатах Трусова и Щербакова, в меньшей степени Алена Косторная, — это технический космос, они прорвались так далеко, что вряд ли кто-то из наших или зарубежных соперниц в ближайшее время сможет к ним приблизиться, — цитирует ТАСС Васильева. — Если они будут делать все, что наметили, то будут недосягаемы.

Думаю, что в Красноярске в женском одиночном катании вакантным будет только третье место, и биться за него будут Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева с ее двумя трикселями и, возможно, Косторная. Но в арсенале Алены пока нет четверных прыжков или тройного акселя и нет такого имени, как у ее соперниц. Так что борьба на этом чемпионате России будет очень интересной, но очень жесткой.

Отметим, что на контрольных прокатах сборной России, проходивших в Москве, Трусова в числе прочего исполнила три четверных прыжка: тулуп — сольно и в каскаде, а также лутц, Щербакова — прыгнула докрученный четверной лутц, но упала при приземлении.