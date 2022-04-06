Трусова и Косторная выступят в шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выступят в шоу Евгения Плющенко «Собз чемпионов». Гала-концерт пройдет 16 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено ко дню рождения олимпийского чемпиона — оно было перенесено с 20 ноября прошлого года.

Кроме Косторной и Трусовой, в шоу планируют выступить победительница Игр в Сочи Аделина Сотникова, чемпион Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк, чемпионы мира Елизавета Туктамышева и Анастасия Мишина/Александр Галлямов и серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда, а также сын Плющенко Александр.

Александра Трусова и Алена Косторная тренировались у Евгения Плющенко в сезоне 2020/2021, перейдя от Этери Тутберидзе. После этого фигуристки вернулись в «Хрустальный». Еще через сезон Косторная ушла в ЦСКА к Елене Буяновой.