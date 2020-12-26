Трусова: «Хочу кататься без падений и с множеством четверных»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате России, подвела итоги соревнований.

— Довольна, что чисто откатала. Для меня это программа минимум, — отметила Трусова в эфире «Первого канала». — Буду дальше работать и стараться больше вставлять четверных.

Я по некоторым причинам не могу прыгать все остальные четверные, кроме лутца. Поэтому выбора не было.

Это отбор на чемпионат мира. Мы обязаны были участвовать.

— С таким набором можно на что-то претендовать?

— Я, конечно, долго говорила, что с таким набором не могу выступать. Но выбора не было.

— Как лучше, вставлять все и падать, или не вставлять и катать чисто?

— Мне лучше, когда много прыгаю. Я хочу без падений и с множеством четверных.