Трусова: «Хочу кататься без падений и с множеством четверных»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате России, подвела итоги соревнований.
— Довольна, что чисто откатала. Для меня это программа минимум, — отметила Трусова в эфире «Первого канала». — Буду дальше работать и стараться больше вставлять четверных.
Я по некоторым причинам не могу прыгать все остальные четверные, кроме лутца. Поэтому выбора не было.
Это отбор на чемпионат мира. Мы обязаны были участвовать.
— С таким набором можно на что-то претендовать?
— Я, конечно, долго говорила, что с таким набором не могу выступать. Но выбора не было.
— Как лучше, вставлять все и падать, или не вставлять и катать чисто?
— Мне лучше, когда много прыгаю. Я хочу без падений и с множеством четверных.
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