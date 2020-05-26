Трусова хочет в четвертый раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании среди юниоров Александра Трусова намерена сделать четверной риттбергер и в четвертый раз войти в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее российская спортсменка попала в Книгу рекордов в третий раз. Она была включена в новое издание как первая в истории женского катания исполнительница четверного флипа.

Трусова исполнила этот элемент 7 декабря в финале «Гран-при» в Турине. В 2019 году Трусова уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за первые исполнения четверного тулупа и четверного лутца.

«Мне родители сказали, что в третий раз занесли, — цитирует Трусову РБК. -Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях».

До этого 15-летняя Трусова рассталась с тренером Этери Тутберидзе. Она будет работать в группе Евгения Плющенко.