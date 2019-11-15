Трусова хочет новых параллельных прыжков с мужчинами-одиночниками

Российская фигуристка Александра Трусова, занимающая второе место после короткой программы на московском этапе «Гран-при», призналась, что хотела бы сделать четверной прыжок параллельно с двукратным чемпионом мира Натаном Ченом и серебряным призером Пхенчхана-2018 Сомой Уно.

На репетиции показательных выступлений после окончания победного для фигуристки канадского этапа серии Трусова исполнила четверной тулуп параллельно с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Фигуристка планирует исполнить во второй день соревнований четыре четверных прыжка — по два сольно и в каскадах, согласно жеребьевке она выступит последней. (Екатерина Беспалова)

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