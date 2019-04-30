Российская фигуристка Александра Трусова будет в следующем сезоне исполнять произвольную программу в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Таргариен. Сезон-2018/19 стал для 14-летней фигуристки последним на юниорском уровне, она переходит во взрослое катание.

"В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала "Игра Престолов". Основные композиции – Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king", – написала Трусова в Инстаграме.

Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер взрослого чемпионата России-2019, первая, кто исполнил два четверных прыжка в одной программе.