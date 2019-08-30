Трусова, Фернандес и Васильев выступят с Загитовой за команду Европы на Japan Open-2019

Определился окончательный состав участников Japan Open-2019, который пройдет 5 октября, он опубликован на официальном сайте турнира.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступят за команду Европы вместе с испанцем Хавьером Фернандесом и представителем Латвии Денисом Васильевсом.

Команду Японии представят Сатоко Мияхара, Рика Кихира, Шома Уно и Коширо Шимада, а команду США — Брэди Теннелл, Мираи Нагасу,

Винсент Чжоу и Натан Чен.