Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

Российская фигуристка Александра Трусова была эвакуирована из Египта в Москву. 15-летняя бронзовый призер чемпионата Европы и финала «Гран-при», вице-чемпионка и бронзовый призер чемпионата России вернулась с отдыха вместе с семьей.

В связи с пандемией коронавируса решением правительства РФ закрыто регулярное авиасообщение с другими странами. Для того, чтобы граждане России могли вернуться домой, Минтранс организует гуманитарные рейсы.

15-летняя Трусова вместе с родителями и двумя младшими братьями вошла в число пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву, который был осуществлен 27 марта. Список опубликован на сайте посольства РФ в Египте.

После возвращения домой фигуристка должна 14 дней провести на карантине. Это правило действует для всех россиян, которые вернулись из-за границы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте