Трусова дважды упала в произвольной программе на «Гран-при России»

Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка упала с четверного сальхова, а также во время каскада «тройной лутц + тройной риттбергер», однако чисто исполнила четверной лутц, каскад «четверной тулуп + тройной тулуп», двойной аксель, каскад «четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов», а также тройной лутц.

Трусова набрала за свой прокат 160, 26 балла. Общая сумма — 234,47.

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