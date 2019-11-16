Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Трусова дважды упала в произвольной программе на «Гран-при России»

19:18

Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве. 15-летняя спортсменка упала с четверного сальхова, а также во время каскада «тройной лутц + тройной риттбергер», однако чисто исполнила четверной лутц, каскад «четверной тулуп + тройной тулуп», двойной аксель, каскад «четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов», а также тройной лутц.

Трусова набрала за свой прокат 160, 26 балла. Общая сумма — 234,47.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21659
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир