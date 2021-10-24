Трусова: «В целом я довольна выступлением»

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая короткую программу на «Гран-при» в Лас-Вегасе Skate America, отметила, что немного расстрона своим выступлением.

«В целом я довольна выступлением, однако меня немного расстроило то, что я не сделала тройной аксель, — цитирует Трусову сайт ISU. — Надеюсь, в следующий раз получится.

Сняться из-за травмы? Думала о том, выступать или сняться. Однако когда я встала сегодня утром, ступня болела не так сильно, поэтому я решила, что смогу бороться».

Трусова набрала 77,69 балла. Вторая строчка у Дарьи Усачевой (76,71), замкнула тройку лучших Ксения Синицына (71,51).