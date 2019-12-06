Трусова добавила тройной аксель в короткую программу на тренировке в Турине, но упала
12:30
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова во время тренировочного проката короткой программы в Турине перед финалом «Гран-при» первым элементом попробовала исполнить тройной аксель, но упала.
Остальные элементы программы каскад «тройной лутц-тройной риттбергер» и тройной флип фигуристка исполнила чисто.
Ранее Трусова еще ни разу не исполняла тройной аксель на соревнованиях.
Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
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