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Трусова чисто исполнила три из четырех четверных прыжков в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Канаде

00:39
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Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программы на этапе «Гран-при» в Канаде. 15-летняя спортсменка упала во время исполнения четверного сальхова, однако чисто выполнила четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной лутц.

Трусова набрала 166,62 балла за свой прокат. Общая сумма баллов — 241,02. Это мировой рекорд.

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