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Трусова чисто исполнила короткую программу на предсезонном турнире в Братиславе

15:32
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на предсезонном турнире Nepela Memorial, который проходит в Братиславе, набрав 74,91 балла.

Ее оценка сложилась из 42,21 балла за технику и 32,20 балла за компоненты, россиянка занимает промежуточное первое место после прокатов участниц первой разминки. Для Трусовой этот турнир дебютный на взрослом уровне.

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