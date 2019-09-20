Трусова чисто исполнила короткую программу на предсезонном турнире в Братиславе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на предсезонном турнире Nepela Memorial, который проходит в Братиславе, набрав 74,91 балла.

Ее оценка сложилась из 42,21 балла за технику и 32,20 балла за компоненты, россиянка занимает промежуточное первое место после прокатов участниц первой разминки. Для Трусовой этот турнир дебютный на взрослом уровне.