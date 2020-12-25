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Трусова чисто исполнила короткую программу без тройного акселя на чемпионате России

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова чисто выступила в короткой программе на чемпионате России.

Она не стала рисковать, и сделала двойной аксель вместо тройного, который пробовала ранее, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Фигуристка набрала за свой прокат 75,76 балла и занимает промежуточное третье место.

(Анастасия Рацкевич)

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