Трусова чисто исполнила короткую программу без тройного акселя на чемпионате России
Бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова чисто выступила в короткой программе на чемпионате России.
Она не стала рисковать, и сделала двойной аксель вместо тройного, который пробовала ранее, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Фигуристка набрала за свой прокат 75,76 балла и занимает промежуточное третье место.
(Анастасия Рацкевич)
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