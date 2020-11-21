Трусова четыре раза упала в произвольной программе на московском «Гран-при»

Александра Трусова допустила четыре падения во время исполнения произвольной программы на этапе «Гран-при» в Москве. Двукратная чемпионка мира среди юниоров выступала под «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева.

После короткой программы Трусова шла третьей, после произвольной занимает второе место перед выступлением еще двух фигуристок — Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной.