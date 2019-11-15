Трусова будет закрывать произвольную программу у женщин на этапе «Гран-при» в Москве

Александра Трусова, занимающая второе место после короткой программы на московском этапе «Гран-при» по итогам жеребьевки, выступит последней в произвольной программе. Фигуристка выйдет на лед под 12-м стартовым номером, лидер соревнований Евгения Медведева — под 10-м номером, еще одна россиянка Станислава Константинова — под 2-м. Начало произвольной программы на турнире в 16 ноября в 17.25 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

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