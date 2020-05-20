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«Трусова будет в музее славы». Тарасова — о переходе фигуристки от Тутберидзе к Плющенко

14:58
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением об Александре Трусовой. Ранее фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Как-то забурлило все после смены тренера Сашей Трусовой, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Перешла от нашего выдающегося тренера Этери Тутберидзе к выдающемуся спортсмену Жене Плющенко. Это девочка, которую знает весь мир. Она первая прыгнула четыре оборота, все следят за ее судьбой. Это невероятное достижение. Наверное, в музее славы будет. Первооткрыватель, они сделали это с Этери. Саша на особом счету, ее знает каждый человек в мире.

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