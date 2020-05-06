Трусова будет отчислена из школы «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова будет отчислена из школы «Самбо-70», если покинет группу Этери Тутберидзе. Об этом заявил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым — всем делались предложения, и те кто ушел, ушли в никуда, — цитирует Лайшева ТАСС. — Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире. Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость: есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы».

Трусова тренируется у Тутберидзе с 2016 года. Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом в интервью «СЭ» сообщил сам Плющенко.