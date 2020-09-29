Российский фигурист, сын Евгения Плющенко Александр после победы на турнире 50-летия «Самбо-70» рассказал об изучении новых прыжков и программ. Спортсмен, известный как Гном Гномыч, выиграл турнир с результатом 36,57 балла, сделав четыре двойных прыжка и два акселя 1,5 оборота.

Александр Плющенко: — Мне понравился прокат. У меня не получился флип и сальхов-риттбергер. Расслабился после лутца, наверное.

Евгений Плющенко: Саня, трагедии нет, поэтому нормально. Веселее-веселее. Не расслабился, а наоборот, на эмоциях. Надо было выдохнуть, опять настроиться. Ничего страшного, это хорошо. Первый старт по первому разряду.

— Евгений, а тройные есть в планах?

Е.: — Аксель 2,5 оборота подходит уже. Тройной сальхов учим.

А.: — Я так приземляюсь (показывает недокрут в четверть — полоборота), а мне надо вот так. Но близких попыток было уже очень много.

— Что у вас за программа?

А.: — Катаю под программу «Пираты Карибского моря». Посмотрел фильм, понравилось. Сам захотел такую программу. Кто со мной работал? Все тренера.

— Вроде бы перед прокатом пришлось изменить костюм...

А.: — Убрать бандану. Не знаю, вроде из-за правил. Только на шоу можно.

— Как с ногой, все нормально?

А.: — Перед соревнованиями подвернул. Ничего особенного, всё хорошо. Сейчас не болит. (Дмитрий Кузнецов)