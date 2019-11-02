Тройной аксель в каскаде от Косторной. Она готова к битве в произвольной программе

Российская фигуристка Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на этапе серии «Гран-при» во Франции, на тренировке перед в преддверии произвольной программы исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа.

В произвольной программе Косторная планирует исполнить два тройных акселя (сольно и в каскаде), для этого она выйдет на лед в 22,25 по московскому времени.