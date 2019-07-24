Тройной аксель Туктамышевой 10 лет назад. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева опубликовала новый ролик в своем Instagram. На нем фигуристка 10 лет назад исполняет тройной аксель.

– Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя – все еще в игре, – написала Туктамышева.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, в завершившемся сезоне стала бронзовым призером Финала "Гран-при", но из-за воспаления легких пропустила чемпионат страны и не смогла принять участие в чемпионатах мира и Европы. Однако выступила на командном чемпионате мира World Team Trophy, где в составе российской команды заняла второе место.