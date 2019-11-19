Тройной аксель Трусовой в зале на глазах у Медведевой и Орсера. Яркий момент
10:51
Победительница двух этапов серии «Гран-при» (в Канаде и России) Александра Трусова в тренировочном зале на московском турнире исполнила тройной аксель, в этот момент там находились ставшая второй в Москве Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер.
Ранее 15-летняя Трусова отмечала, что планирует разучить этот прыжок и вставить его в программы к концу текущего сезона. В произвольной программе на московском этапе серии она исполнила три четверных прыжка в произвольной программе.
Опрос
проголосовало: 35129Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...