Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» заявила, что не собирается отвечать заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. В среду, 13 мая, Тарасова рассказала РБК о том, что Роднина якобы отправила на соревнования в Австралию больную раком Елену Черкасскую.

— Я не читала. Мне это, как говорится, переслали, — сказала Роднина. — Во-первых, комментировать госпожу Тарасову я никогда не собиралась и не буду этого делать. Учитывая, что сегодня карантин и пандемия... У кого-то мозги затрагивает... Поэтому некомпетентность, лишний раз о себе напомнить... Я не хочу это комментировать. И мне кажется, что людей, ушедших из жизни, трогать нехорошо. Мне кажется, это немножечко некрасиво. Не по-человечески. (Наталья Юрина)

Откровения Тарасовой о Родниной: «Лену Черкасскую я на тот свет проводила. С последней стадией рака она отправила ее на соревнования» // Татьяна Тарасова: «Давно не общалась с Родниной. Даже не знаю, из-за чего она на меня сердится»