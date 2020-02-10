Триумф Тутберидзе в Саранске, новая жизнь Загитовой и репетиция соперниц ТЩК в Сеуле. Онлайн «СЭ»

10 февраля в 16:00 на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир, посвященный итогам первенства России среди юниоров и чемпионата четырех континентов. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы:

— Новое уникальное достижение Тутберидзе на юниорском первенстве России в Саранске: почему такого доминирования ее учениц раньше не было?

— Суперконтент девушек на юниорском чемпионате — он был покруче чемпионата мира?

— Первенство в Саранске vs чемпионат Европы в Граце

— Кихира, Ен и Теннел на чемпионате четырех континентов: они смогут стать реальными соперницами Трусовой, Щербаковой и Косторной?

— Загитова на шоу в Доброграде и Швейцарии: почему она закрыта для СМИ?

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