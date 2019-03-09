Три четверных прыжка Трусовой в произвольной программе на ЮЧМ. Видео

Россиянка Александра Трусова показала свою произвольную программу на чемпионате мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

Фигуристка рискнула исполнить все три заявленных четверных прыжка. Первый из них - четверной лутц - 14-летней спортсменки не получился: она допустила падение. Четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и еще один четверной тулуп Трусова исполнила на плюс.

В итоге фигуристка набрала 150,40 балла за произвольную программу и 222,89 балла в сумме и заняла первое место на турнире.

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров