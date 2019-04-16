Тренировки фигуристов клуба Москвиной были прерваны из-за сообщения о бомбе

Тренировки фигуристов клуба Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге были прерваны из-за сообщений о бомбе, заложенной в здание катка, сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера Олега Васильева.

- Мы начали сегодня работу, после чего в районе 14:30 нас выпроводили на улицу, - сказал Васильев. - Как нам сказали, здание проверяется на предмет нахождения в нем взрывного устройства. Тренировки оказались прерваны, в здании вот уже не первый час работает полиция, нас по-прежнему не пускают.

Отметим, что в это время на льду среди прочих спортсменов занимались бронзовые призеры чемпионата Европы-2019 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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