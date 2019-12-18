Тренировка Загитовой на льду «Хрустального». Кадры, которые всем так хотелось видеть

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram видеофраграмент своей тренировки в Хрустальном. Фигуристка катается под саундтрек 2WEI «Syrvivor», под который в прошлом сезоне было поставлен ее показательный номер.

Не исключено, что именно с ним Загитова выступит в Санкт-Петербурге перед матчем КХЛ СКА-ЦСКА, который состоится 19 декабря в 19.30 по московскому времени. Ранее фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России.