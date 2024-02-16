Тренеры Жук и Свинин — о расставании со Степановой и Букиным: «Работали с Сашей и Ваней 16 лет — привыкли к ним»

Тренерский дуэт Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» рассказали, как переживают прекращение сотрудничества с танцевальным дуэтом Александра Степанова/Иван Букин.

«Мы работали с Сашей и Ваней 16 лет. Конечно, уже привыкли к ним. Но то, что теперь все начинается с нуля, не скажу — Леонтьева с Горелкиным у нас уже шестой год катаются. У нас всегда есть подушка безопасности в этом плане. Пары, которые растут за лидерами и подпирают друг друга. Кузьмина со Студеникиным уходят во взрослые, у нас будут Пестова с Лагутовым, займут их место лидеров по юниорам. Всегда растим новые имена», — сказала Жук.

«У нас уже были такие моменты, мы давно в фигурном катании, и мы уже сталкивались с тем, что ребята, в которых вложили душу, уходят. Не бывает такого, что одни и те же спортсмены выступают у тебя всю жизнь. Хохлова с Новицким закончили, Рублева/Шефер. И в итоге Степанова с Букиным, которые тогда были еще юниорами, внезапно стали для нас первой парой. Но это мы ведь довели их до такого уровня. За один сезон практически собрали их в сборную», — добавил Свинин.

С текущего сезона Степанова/Букин тренируются у Александра Жулина.