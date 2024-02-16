Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 февраля, 07:30

Тренеры Жук и Свинин — о расставании со Степановой и Букиным: «Работали с Сашей и Ваней 16 лет — привыкли к ним»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Букин и Александра Степанова.
Фото «СЭ»

Тренерский дуэт Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» рассказали, как переживают прекращение сотрудничества с танцевальным дуэтом Александра Степанова/Иван Букин.

«Мы работали с Сашей и Ваней 16 лет. Конечно, уже привыкли к ним. Но то, что теперь все начинается с нуля, не скажу — Леонтьева с Горелкиным у нас уже шестой год катаются. У нас всегда есть подушка безопасности в этом плане. Пары, которые растут за лидерами и подпирают друг друга. Кузьмина со Студеникиным уходят во взрослые, у нас будут Пестова с Лагутовым, займут их место лидеров по юниорам. Всегда растим новые имена», — сказала Жук.

«У нас уже были такие моменты, мы давно в фигурном катании, и мы уже сталкивались с тем, что ребята, в которых вложили душу, уходят. Не бывает такого, что одни и те же спортсмены выступают у тебя всю жизнь. Хохлова с Новицким закончили, Рублева/Шефер. И в итоге Степанова с Букиным, которые тогда были еще юниорами, внезапно стали для нас первой парой. Но это мы ведь довели их до такого уровня. За один сезон практически собрали их в сборную», — добавил Свинин.

С текущего сезона Степанова/Букин тренируются у Александра Жулина.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирина Жук — о танцах на льду: «Хочется, как в одиночном, прыгнуть четверной и точно победить»

Тренеры Жук и Свинин — о комментариях Тарасовой: «Татьяна Анатольевна говорит по делу и имеет право на резкую критику»
Новости
RSS RSS
Все новости