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16 февраля, 07:45

Тренеры Жук и Свинин — о комментариях Тарасовой: «Татьяна Анатольевна говорит по делу и имеет право на резкую критику»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренерский дуэт Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Татьяны Тарасовой на комментаторской позиции.

«Обязательно слушаем комментарии Татьяны Анатольевны. И в записи из трансляции, и вживую. Она с нами часто говорит после старта. Обижаемся ли на резкую правду-матку? Нет, она имеет на это право. Она говорит по делу, и отругать может, но и похвалить, когда заслужили. И окрыляет, и пинка может дать. Так и нужно», — сказала Жук.

«Мы знаем Татьяну Анатольевну очень давно, поэтому с пониманием относимся ко всем замечаниям», — добавил Свинин.

Ранее стало известно, что Тарасова не будет комментировать Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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