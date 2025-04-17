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17 апреля, 18:35

Тренеры Калистратовы, обвиненные в жестоком обращении с фигуристками, назвали видео постановкой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренеры Иван и Светлана Калистратовы, которых обвинили в насилии родители фигуристок Козловских, в интервью «СЭ» представили свою позицию. По их словам, они не били детей и не применяли насилие.

В феврале семья Козловских в разговоре с «СЭ» заявила о противоположном и представила видео.

— Можете описать, как это происходило?

Светлана: — Например, видео, на котором я якобы бью Лизу чехлом. Была постановочная сцена, на самом деле никакого насилия и тому подобного не было. Снимали этот ролик сами родители. Потому что к нам в какой-то момент подошел папа и показал историю Мирославы Лебедевой, которая стала известна после жестокого обращения отца. Он предложил — нам тоже нужен хайп, нужно увеличивать просмотры и охваты, давайте снимем похожее. Я не знаю, выпустили они в итоге, удалили уже, может.

— Зафиксируем — вам сказали «ударьте нашего ребенка ради хайпа»?

Светлана: — Нет, ребенка мы не били и никогда такого себе не позволили бы. Снималось раз 10 дублей видео вращения Лизы — я ругаюсь в шутку, она падает. А потом, мол, на 10-й раз, после указания на ошибки чехлом, у нее все получилось. Такая поучительная история. Это сценарий видео, предложенный родителями.

— Можно ли ударить ребенка? Неужели вы никогда детей не шлепали?

Светлана: — Мы — нет.

Иван: — Вопрос в формулировках, понятие сложное. Кто-то назовет шлепком, а мы скажем — обозначили мышцу. Если ребенок недотягивает ногу, я могу подъехать и указать рукой на это место, показать, что не так. Это не удар, это указать рукой на то, что нужно скорректировать сейчас в момент тренировки. Мы никогда не позволили себе ударить детей, не проявляли агрессию к ним. Проявить агрессию, как иногда родители выходят из себя, швырнуть на лед — нет, такого не было никогда. Тренировки у нас открытые, родители могут с трибун наблюдать, как происходит занятие, что многие и делают. Поэтому могу с уверенностью за себя и своих коллег сказать, что физического насилия ни я, ни мои коллеги по отношению к нашим ученикам никогда не применяли.

Светлана Калистратова, Алексей Тихонов и&nbsp;Иван Калистратов.«Дети — механизм достижения амбиций взрослых, их никто не бил». Тренеры ответили на обвинения в абьюзе

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