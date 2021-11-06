Тренерский штаб Рукавицына поддержал Алиева перед произвольной программой на «Гран-при Италии»

Тренерский штаб Евгения Рукавицына поддержал Дмитрия Алиева перед произвольной программой на «Гран-при Италии».

«Только ты и твоя команда знают, какие преграды ты преодолеваешь, мы уважаем твой путь! И желаем терпения и веры в свои силы! Любим! Верим! Всегда рядом!

P. S. С любовью и бесконечной верой в тебя — твоя команда», — говорится в посте команды в Instagram.

После короткой программы Алиев набрал 71,07 балла и занимает десятое промежуточное место.

Произвольные программы фигуристы представят 6 ноября.