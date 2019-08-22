Тренера олимпийской чемпионки Липински пожизненно отстранили от работы за сексуальные домогательства

Тренера олимпийской чемпионки Нагано-1998 Тары Липински Ричарада Кэллахана пожизненно отстранили от работы за сексуальные домогательства, сообщает New York Times.

В начале августа бывший американский фигурист Адам Шмидт подал в суд на специалиста, обвинив его в сексуальном насилии в период с 1999 по 2001 год, когда Шмидту было 14-16 лет. Ранее о домогательствах со стороны Кэллахана сообщал еще один его бывший подопечный Крэйг Маурици, но обвинения последнего были отвергнуты. Однако в 2017 году дело вновь было открыто и Кэллахана отстранили от работы в марте следующего года.

В четверг 21 августа было принято решение о его пожизненной дисквалификации. Кэллахан был тренером олимпийской чемпионки Нагано-1998 Тары Липински.