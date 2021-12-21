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Тренер Жан Буш объяснил, почему судьи ставят Туктамышевой низкие оценки за тройной аксель

14:00
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Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш объяснил, почему судьи ставят Елизавете Туктамышевой низкие оценки за тройной аксель.

— Не могу не отметить работу нашего Профессора. Он мастер своего дела, знает технику и преподает ее лучше многих в стране. У Лизы прекрасный тройной лутц, тройной аксель. Она очень технично все исполняет. Но надо понимать, что судьи оценивают элементы по пяти разным компонентам. Пролет прыжка, высота, положение в воздухе, выезд. Усложнение с выезда. Заход. Долго ли спортсмен готовится к элементу. У Лизы есть подготовка, не хватает иногда пролета. Технически все верно, но есть спортсмены, которые исполняют элемент гораздо эффектнее. Выход в твизл, «кораблик» или крюк. Есть люди, которые прыгают почти без подготовки. Камила Валиева прыгает с руками наверх аксель — это тоже плюс к оценке. Выезды, выкат, скорость — судьи смотрят на все. И у Лизы есть определенная проблема с долгими заходами и хореографией на выезде.

— Туктамышевой сложно даются прыжки через ойлер. Одно время она их в принципе избегала, сейчас постепенно возвращает. Отсутствие ойлера вынуждало терять баллы на каскаде с секвенцией. С чем может быть связана проблема на таком простом элементе?

— Не думаю, что Елизавете трудно делать ойлер. Возможно, мало уделяли внимания этим комбинациям. После ойлера у нее нет динамики прыжка, ей не очень удобно делать второй прыжок, после ойлера на приземлении нет скорости.

Полностью интервью с Жаном Бушем читайте на сайте «СЭ».

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Рустам Имамов все материалы автора
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