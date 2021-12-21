Тренер Жан Буш объяснил, почему судьи ставят Туктамышевой низкие оценки за тройной аксель
Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш объяснил, почему судьи ставят Елизавете Туктамышевой низкие оценки за тройной аксель.
— Не могу не отметить работу нашего Профессора. Он мастер своего дела, знает технику и преподает ее лучше многих в стране. У Лизы прекрасный тройной лутц, тройной аксель. Она очень технично все исполняет. Но надо понимать, что судьи оценивают элементы по пяти разным компонентам. Пролет прыжка, высота, положение в воздухе, выезд. Усложнение с выезда. Заход. Долго ли спортсмен готовится к элементу. У Лизы есть подготовка, не хватает иногда пролета. Технически все верно, но есть спортсмены, которые исполняют элемент гораздо эффектнее. Выход в твизл, «кораблик» или крюк. Есть люди, которые прыгают почти без подготовки. Камила Валиева прыгает с руками наверх аксель — это тоже плюс к оценке. Выезды, выкат, скорость — судьи смотрят на все. И у Лизы есть определенная проблема с долгими заходами и хореографией на выезде.
— Туктамышевой сложно даются прыжки через ойлер. Одно время она их в принципе избегала, сейчас постепенно возвращает. Отсутствие ойлера вынуждало терять баллы на каскаде с секвенцией. С чем может быть связана проблема на таком простом элементе?
— Не думаю, что Елизавете трудно делать ойлер. Возможно, мало уделяли внимания этим комбинациям. После ойлера у нее нет динамики прыжка, ей не очень удобно делать второй прыжок, после ойлера на приземлении нет скорости.
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