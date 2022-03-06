Тренер Загитовой из Ижевска Антипина сравнила свою фигуристку Юлиану Череневу с Алиной

Тренер из Ижевска Наталья Антипина, которая работала с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира Алиной Загитовой, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала успех своей ученицы Юлианы Череневой на турнире в Йошкар-Оле «Мемориал Станислава Жука».

«Это очень трудолюбивая девочка, достаточно умная. У нее, кстати, схожая с Загитовой фигура. Не скажу, что у нее стопроцентные природные данные, но она берет своим желанием, — рассказала Антипина. — Она у меня занимается с самых первых дней, как только встала на коньки. Всю карьеру вместе. Десять лет назад я выводила на этапы юниорской серии Гран-при Наталью Огорельцеву. Она четыре года подряд была в призах мемориала Жука и даже выигрывала турнир, потом поехала в Санкт-Петербург. Переедет ли в столицу Черенева? Актуальный и сложный вопрос.

Но ведь можно развиваться и в регионе, я уверена. Мы подтягиваемся к столицам, надеюсь будет и результат. К примеру, есть Таисия Щербинина из Перми. Эта девушка исполняла четверной тулуп. Квад в таком возрасте — это уже показатель. Пусть он был недокручен, хорошая попытка. Мы тоже работаем над ультра-си, пробовали осенью. Но пока оставили на время сезона попытки. Летом будем работать дальше".

Фигуристка Черенева заняла на соревнованиях второе место. Победила Мария Гордеева из ЦСКА.