Тренер Волков подтвердил уход Ковалева из академии Плющенко

Российский тренер Александр Волков, вчера объявивший об уходе из академии «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» рассказал о том, что 17-летний Артем Ковалев продолжит работать с ним в другой академии.

— Да, Артем уходит со мной. Он со мной с детства, — сказал Волков.

В какую школу перейдет Ковалев, станет известно в ближайшие дни. Перед юниорским первенством России Ковалев готовился на льду ЦСКА.

Сам фигурист отказался комментировать свое будущее: «На данный момент не могу ничего сказать, извините», — ответил спортсмен на вопрос корреспондента «CЭ».

В нынешнем сезоне 17-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России и юниорское первенство Москвы, на чемпионате России он занял восьмое место.

(Дмитрий Кузнецов)

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