Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тренер: «У Коляды все в порядке со здоровьем»

15:59
Теги:

Тренер двукратного чемпиона России Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала о состоянии здоровья спортсмена. Фигурист приступил к тренировкам после болезни.

— Сегодня Миша вышел на первую тренировку после проблем со здоровьем. Со здоровьем все у него в порядке, — приводит «РИА Новости» слова Чеботаревой.

Коляда пропустил первую часть сезона-2019/20 из-за обострения хронического синусита. В конце октября он перенес операцию и не успел восстановиться к чемпионату России.

Коляда — бронзовый призер чемпионата мира — 2018 в Милане, серебряный призер командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200108/1563187299.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир