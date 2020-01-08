Тренер: «У Коляды все в порядке со здоровьем»

Тренер двукратного чемпиона России Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала о состоянии здоровья спортсмена. Фигурист приступил к тренировкам после болезни.

— Сегодня Миша вышел на первую тренировку после проблем со здоровьем. Со здоровьем все у него в порядке, — приводит «РИА Новости» слова Чеботаревой.

Коляда пропустил первую часть сезона-2019/20 из-за обострения хронического синусита. В конце октября он перенес операцию и не успел восстановиться к чемпионату России.

Коляда — бронзовый призер чемпионата мира — 2018 в Милане, серебряный призер командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.