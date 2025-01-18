Тренер Туктамышевой рассказал, что его друг купил квартиру для фигуристки

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как его друг приобрел квартиру для чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

«Он в определенное время поддерживал мою группу финансово. Думаю, что восхождение Лизы Туктамышевой было бы невозможно без его помощи. Именно он купил ей квартиру, в которой она могла жить вместе со своей мамой после переезда в Санкт-Петербург и полноценно тренироваться», — цитирует Мишина RT.

28-летняя Туктамышева также является чемпионкой Европы и России, победительницей командного чемпионата мира в составе сборной России и финала «Гран-при"-2014/15.