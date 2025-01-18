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Сегодня, 12:35

Тренер Туктамышевой рассказал, что его друг купил квартиру для фигуристки

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как его друг приобрел квартиру для чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.
«Он в определенное время поддерживал мою группу финансово. Думаю, что восхождение Лизы Туктамышевой было бы невозможно без его помощи. Именно он купил ей квартиру, в которой она могла жить вместе со своей мамой после переезда в Санкт-Петербург и полноценно тренироваться», — цитирует Мишина RT.

28-летняя Туктамышева также является чемпионкой Европы и России, победительницей командного чемпионата мира в составе сборной России и финала «Гран-при"-2014/15.

Источник: RT
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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