Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. По его словам, это произошло в конце декабря или самом начале января.

Вирус могла подхватить в Челябинске и привезти домой супруга тренера. 79-летний Мишин сдал тест на COVID-19, который 3 января показал положительный результат.

«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — цитирует Мишина abnews.ru.

Напомним, под руководством Мишина тренируется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.