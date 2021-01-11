Алексей Мишин заразился коронавирусом
12:15
Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. По его словам, это произошло в конце декабря или самом начале января.
Вирус могла подхватить в Челябинске и привезти домой супруга тренера. 79-летний Мишин сдал тест на COVID-19, который 3 января показал положительный результат.
«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — цитирует Мишина abnews.ru.
Напомним, под руководством Мишина тренируется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.
Дополнительная информация:
https://abnews.ru/2021/01/11/aleksej-mishin-zarazilsya-koronavirusom/
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