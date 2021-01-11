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Алексей Мишин заразился коронавирусом

12:15
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. По его словам, это произошло в конце декабря или самом начале января.

Вирус могла подхватить в Челябинске и привезти домой супруга тренера. 79-летний Мишин сдал тест на COVID-19, который 3 января показал положительный результат.

«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — цитирует Мишина abnews.ru.

Напомним, под руководством Мишина тренируется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.

Дополнительная информация:

https://abnews.ru/2021/01/11/aleksej-mishin-zarazilsya-koronavirusom/

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