Тренер Туктамышевой Мишин прокомментировал самочувствие после заражения коронавирусом
13:44
Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал свое самочувствие, после того, как у специалиста был диагностирован коронавирус.
«Чувствую себя нормально. Как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», — сказал Мишин в комментарии «РИА Новости».
Кроме того, 79-летний специалист признался, что заразился 3 января, аппетита нет, вкусов также не ощущает, зато нет температуры.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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