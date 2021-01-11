Тренер Туктамышевой Мишин прокомментировал самочувствие после заражения коронавирусом

Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал свое самочувствие, после того, как у специалиста был диагностирован коронавирус.

«Чувствую себя нормально. Как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», — сказал Мишин в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, 79-летний специалист признался, что заразился 3 января, аппетита нет, вкусов также не ощущает, зато нет температуры.