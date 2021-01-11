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Тренер Туктамышевой Мишин прокомментировал самочувствие после заражения коронавирусом

13:44
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал свое самочувствие, после того, как у специалиста был диагностирован коронавирус.

«Чувствую себя нормально. Как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», — сказал Мишин в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, 79-летний специалист признался, что заразился 3 января, аппетита нет, вкусов также не ощущает, зато нет температуры.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210111/mishin-1592551241.html

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