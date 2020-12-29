Один из тренеров Александры Трусовой Дмитрий Михайлов в интервью «СЭ» оценил выступление фигуристки на прошедшем чемпионате России в Челябинске. По его мнению, представительница «Ангелов Плющенко» выступила «шикарно»:

— Саша не проиграла чемпионат России, я это не воспринимаю как проигрыш. Человек проиграл, когда сдался, а это точно не про Сашу Трусову. Были свои трудности при подготовке, но она со своей стороны показала два шикарных и чистых проката. Мы очень довольны, на этом чемпионате получилось все, что она могла на данный момент. Баллы комментировать не буду, это лишнее. Самое главное — мы показали огромную прибавку, прогресс во всем. Это не значит, что нам не над чем работать. Конечно, мы хотим улучшаться и будем это делать, продолжим работать над собой.

Что важно — Сашу давно зовут королевой четверных, и этот титул при ней. У нее и здесь был самый сложный технический контент, всего с двумя четверными. Запас у нас есть. Но она стала намного лучше владеть коньком, стала чувствовать музыку. Она не просто «попрыгунчик», как кому-то кажется. Она хорошо прыгает, но она теперь другая, в презентации программ сделан большой шаг вперед. Это нельзя не увидеть.

Трусова заняла третье место с результатом 246,37 балла, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой (264,10) и Камиле Валиевой (254,01).

(Дмитрий Кузнецов)

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