Мишина — о Валиевой: «Будет трудно вернуться на ее уровень программ»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина в разговоре с «СЭ» прокомментировала завершение дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас трудно говорить о возвращении. Она выступала в шоу, мы не видели ее тренировки. Да, она демонстрировала прыжки, набрала форму. Но только время покажет, что будет. У нее был очень высокий уровень программ, на него будет трудно вернуться. У Камилы волевой характер, все покажет время. Увидим ее на старте, сложим впечатление», — сказала Мишина «СЭ».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Отстранение отсчитывалось с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.