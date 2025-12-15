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Татьяна Мишина — о самокритике Петросян: «Конечно, планка у наших девушек была высокая»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина в комментарии для «СЭ» оценила слова Аделии Петросян. Ранее двукратная чемпионка России заявила, что пока недотягивает до уровня Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной.

«Считаю, что она очень требовательная к себе спортсменка. Аделия всегда выкладывается на максимум. Самокритика, вероятно, исходит из того, что показывали другие девушки до нее в своих лучших прокатах. Например, Анна Щербакова с четвертными прыжками. Петросян всегда отличается тем, что очень себя критикует, но это и дает рост результатов. А так, конечно, планка у наших девушек была высокая», — сказала Мишина «СЭ».

Петросян, выступающая в группе под руководством Этери Тутберидзе, в сентябре выиграла олимпийский квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии.

(Антон Лемонджава)

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Аделия Петросян
Фигурное катание
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