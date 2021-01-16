Тренер Степановой и Букина выступила против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Заслуженный тренер России Ирина Жук, которая работает с Александром Свининым с парой Александра Степанова-Иван Букин и другими известными танцевальными дуэтами в интервью «СЭ» высказалась по поводу инициативы ряда чиновников Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в одиночном и парном катании для девушек до 17 лет.

«Это очень сложный и многосторонний вопрос. Не мы решаем и, честно говоря, не знаю, какие настроения сейчас в ISU, как к этому относится. Но могу сказать, что мы с Александром против таких инициатив и реального смысла им не видим. Что в женском одиночном, что в других видах фигурного катания.

Конечно же, мы, как и все, очень сильно болеем и переживаем за наших девочек, они у нас лучшие в мире. И не хотелось бы видеть, что их искусственно сдерживают, мешают им побеждать. Это неспортивно, только вот повлиять на это мы никак не можем. И все же я уверена, что наши будут лучше всех при любых обстоятельствах, а преграды только мотивируют сильнейших. Если примут поправки — будем подстраиваться к новым условиям, хотя мне кажется шансы на это все же невелики и в ISU примут разумное решение в пользу спортсменов", — заявила Жук.

Отметим, что итоговое решение по поводу возрастного ценза ISU примет на очередном конгрессе организации летом.

(Рустам Имамов)

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